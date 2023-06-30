Надежда Сасс: Истеблишмент, Грета и попытка закрепить умы: правда или манипуляция?

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись журналиста и телеведущей Надежды Сасс: «И Фрэнк прочитал мне целую лекцию про политическую подоплеку американского политкорректума – за ним, как он уверял, стояла попытка транснациональной финансово-информационной элиты закрепостить умы так же, как в прошлых культурах закрепощали тела, спрятав хозяев мира за живым щитом из разных несовершеннолетних Грет, хромых лесбиянок (тут я слегка шлепнула его по лбу), черных активисток, трансгендерных мусульманок и прочего символического персонала, любой неодобрительный взгляд в сторону которого будет люто караться.