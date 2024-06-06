Стало известно, почему король Карл не может решиться лишить Меган и Гарри титулов

Принц с герцогиней бросили вызов монарху. Карл не готов лишить сына и его жену титулов LEGION-MEDIAС тех пор как принц Гарри объявил, что он и Меган приняли решение выйти из состава королевской семьи и перебрались в Америку, в Британии не утихают споры — не следует ли лишить мятежную парочку их герцогских титулов.