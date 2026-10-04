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Нового робота-разведчика можно сбрасывать в воду с любой высоты

Нового робота-разведчика можно сбрасывать в воду с любой высоты

Обычно дроны для двух сред тяжелые, сложные и разорительно дорогие: им нужны громоздкие двигатели, чтобы бороться с гравитацией в воздухе, и отдельные системы тяги для движения в воде.

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