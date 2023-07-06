Александр Лукашенко провёл встречу с представителями средств массовой информации - белорусских, российских, арабских (Саудовская Аравия, Катар), западных (США, Великобритания, Франция).
Президент Белоруссии: Пригожин — «в Питере», вагнеры — «в своих лагерях»
Комментарии
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Татьянка Яцук
Вот молодец Батька!
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12 час.
Сергей
Действительно Батька для своего народа! Из всех руководителей СССР и России, только два руководителя получили от народа положительные прозвища - Хозяин и Батька. Все остальные имели и имеют уничижительные прозвища. Народ не обмануть славословием лизоблюдов!
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12 час.
ВТ
Василий Топчий
Все остальные имели и имеют уничижительные прозвища. Народ не обмануть славословием лизоблюдов! Какое прозвище получил Путин?
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10 час.
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