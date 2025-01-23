В Пермском крае полицейские присоединились к Всероссийской акции «Студенческий десант»

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники отдела МВД России по Соликамскому городскому округу не первый год реализуют проект «Люди в погонах», участники которого проходят стажировку и знакомятся с представителями различных служб и подразделений полиции.
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