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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хайман о Бэбкоке в «Эдмонтоне»: «Феноменальный тренер, я очень высоко его ценю. У меня был хороший опыт с ним в «Торонто»

Форвард « Эдмонтона » Зак Хайман прокомментировал назначение Майка Бэбкока на пост главного тренера команды.

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