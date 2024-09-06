Стали известны заработки мошенников с розыгрышем от имени Бузовой и Крида

Эксперты по кибербезопасности выяснили, сколько россияне теряют на участии в мошеннических онлайн-лотереях с выбором коробочки с призом, — для их раскрутки используются образы популярных певцов, блогеров, телеведущих и коучей.
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