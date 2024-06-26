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Нижегородская правда

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  • Eduard
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Семь нижегородцев получили звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода»

Семь нижегородцев получили звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода». Соответствующее решение депутаты приняли 26 июня на заседании постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправлению.

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