Семь нижегородцев получили звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода». Соответствующее решение депутаты приняли 26 июня на заседании постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправлению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии