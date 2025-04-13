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Михаэль Шумахер подписал уникальный шлем для благотворительного аукциона

Михаэль Шумахер подписал уникальный шлем для благотворительного аукциона

Легендарный гонщик Михаэль Шумахер подписал уникальный шлем, на котором также оставили автографы все живущие чемпионы "Формулы-1".

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