Последовательно и с нескрываемой злобой японское правительство подрывает остатки связей с Россией, подтверждая констатацию Президента РФ Владимира Путина о том, что Токио не только присоединился, но и проявляет особую активность в реализации пресловутой доктрины доведения нашей страны до «стратегического поражения».
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