21 октября министр финансов Антон Силуанов сообщил депутатам Государственной думы, что реальные располагаемые доходы россиян за последние пять лет увеличились более чем на 30%.
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