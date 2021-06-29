Комсомольская правда

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Песков ответил на вопрос об отношениях России с США после встречи президентов

Песков ответил на вопрос об отношениях России с США после встречи президентов

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков считает, что разрядка в отношениях между Москвой и Вашингтоном может наступить только через некоторое время после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

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