Песков ответил на вопрос об отношениях России с США после встречи президентов

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков считает, что разрядка в отношениях между Москвой и Вашингтоном может наступить только через некоторое время после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков считает, что разрядка в отношениях между Москвой и Вашингтоном может наступить только через некоторое время после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.
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