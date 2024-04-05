Страна и люди
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Страна и люди

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Узбекские братушки

Узбекские братушки

Рыбарь и Джокер ДНР разбирают всплывшие документы по Узбекистану, которые говорят об интенсивном сотрудничестве Узбекистана со странами НАТО.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
А у НАТО и США, как всегда ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ, НАТО заявило и в ЕС, что не собирается посылать войска на Украину.А Макрон везде говорит, что Франция (член НАТО) не даст России победить.    https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/nato-podle-stoltenberga-nepl%C3%A1nuje-vysl%C3%A1n%C3%AD-voj%C3%A1k%C5%AF-na-ukrajinu/ar-BB1l7TyX?ocid=msedgntp&amp;pc=U531&amp;cvid=d51874be12a543398670638775628276&amp;ei=26
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13 час.
Liudmila Kosteley
В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия &quot;не выиграла эту войну&quot;. По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее президент Франции, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как со стороны союзников по НАТО, так и внутри страны, уточнил, что тщательно обдумал свои слова. Во время встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Парижа &quot;нет лимитов и красных линий&quot; в вопросе помощи Киеву. Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению России и НАТО.
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13 час.

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