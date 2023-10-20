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В облцентре скончался известный предприниматель и политик Игорь Юхименко

В облцентре скончался известный предприниматель и политик Игорь Юхименко

Его не стало вечером 18 октября. Игорю Юхименко было 58 лет. Он являлся депутатом Смоленской областной думы двух созывов, работал начальником Смоленского регионального отделения государственного учреждения «Российский фонд федерального имущества», руководил муниципальным предприятием «Заднепровский продовольственный рынок» и еще несколькими организациями в Смоленске, возглавлял реготделение партии ветеранов России в Смоленской области.

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