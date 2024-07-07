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Анекдоты и Шутки из Питера

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Лучшие Анекдоты из Питера за 07.07.2024

Лучшие Анекдоты из Питера за 07.07.2024

***** Санкт-Петербург. Иногородний интеллигент бродит около метро "Василеостровская" и повторяет: - Александра Островского знаю, Николая Островского знаю, Василия Островского - не знаю! ***** - Пап, из чего сделаны облака? - Ну, если коротко, то они состоят из маленьких капелек воды.

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