Российские ретейлеры ограничили наценки на продукты

Такие товары отметят специальными ценникамиТорговые сети согласились ограничить наценки на социально значимые продукты не более чем на 10% до конца 2022 года.
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