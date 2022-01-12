Daily Storm

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Российские ретейлеры ограничили наценки на продукты

Российские ретейлеры ограничили наценки на продукты

Такие товары отметят специальными ценникамиТорговые сети согласились ограничить наценки на социально значимые продукты не более чем на 10% до конца 2022 года.

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