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На трассе М-4 "Дон" в Тульской области 23 января ожидается снегопад

На трассе М-4 "Дон" в Тульской области 23 января ожидается снегопад

О погодных условиях на дорогах в ближайшие 24 часа рассказал в своем telegram-канале Автодор. Уточняется, что во вторник, 23 января, на трассе М-4 &quot;Дон&quot; в Тульской, Московской и Липецкой областях прогнозируется выпадение снега.

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