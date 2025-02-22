О старинных сказаниях адыгов

Старые сказания весьма интересны для любителя старины: они служат истолкованием и дополнением, как я говорил, древних песен, и вместе с песнями составляют единственные, бесценные материалы для предъисторической эпохи народа, а названия мест событий и древнее оружие, хранящиеся и поныне в известных семействах, свидетельствуют, что в старых сказаниях заключается много истины.