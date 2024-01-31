Депутат ГД Выборный: Москва инициирует новые проекты для патриотического воспитания школьников

Надежда Белугина

К сожалению, много упущено времени. Родители детей, которых теперь надо воспитывать патриотами, уже сами далеко не патриоты. Даже не все учителя поддерживают СВО и сторонятся темы о патриотизме, предпочитают рассказывать о сказочной Франции, пишут повести и рассказы с использованием иностранных имён. Ушло уважение к учителям и школьным знаниям. Нужен не только клич, но и живой, энергичный человек рядом, последовательное живое общение, создание отрядов, команд на общее дело. Всё начать сначала на основе современных интересов. Эх!