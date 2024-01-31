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Депутат ГД Выборный: Москва инициирует новые проекты для патриотического воспитания школьников

Депутат ГД Выборный: Москва инициирует новые проекты для патриотического воспитания школьников

Сохранение памяти о блокаде Ленинграда, героизме его жителей и защитников будет способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

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Комментарии
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Надежда Белугина
К сожалению, много упущено времени. Родители детей, которых теперь надо воспитывать патриотами, уже сами далеко не патриоты. Даже не все учителя поддерживают СВО и сторонятся темы о патриотизме, предпочитают рассказывать о сказочной Франции, пишут повести и рассказы с использованием иностранных имён. Ушло уважение к учителям и школьным знаниям. Нужен не только клич, но и живой, энергичный человек рядом,  последовательное живое общение, создание отрядов, команд на общее дело. Всё начать сначала на основе современных интересов. Эх!
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