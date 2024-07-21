Волчанское сражение, 20 июля: ISW объяснил, для чего Украине необходима уличная «мясорубка»

Радомир Маркуш 20 июля 2024 г., 18:04 Зеленский ради пиар-хода бросил на верную смерть несколько бригад ВСУ Западные обзорщики подтверждают продвижение россиян к северу от Харькова на фоне продолжающихся позиционных боев в районе Липцев и непосредственно в Волчанске.