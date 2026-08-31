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ТАСС

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В Петербурге выявили схему незаконного оборота средств на 112 млн рублей

В Петербурге выявили схему незаконного оборота средств на 112 млн рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга выявили криминальную схему по неправомерному обороту электронных средств платежей на сумму свыше 112 млн рублей и задержали четверых так называемых дроповодов.

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