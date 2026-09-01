Начались съемки юбилейного сезона «Ищейки»: что нас ждет в новых сериях

Десятый сезон «Ищейки» будет состоять из 16 серий. «Ищейка», 2016 — настоящее время пресс-служба Первого каналаВ Геленджике стартовали съемки десятого сезона популярного детективного сериала Первого канала «Ищейка».
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