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Начались съемки юбилейного сезона «Ищейки»: что нас ждет в новых сериях

Начались съемки юбилейного сезона «Ищейки»: что нас ждет в новых сериях

Десятый сезон «Ищейки» будет состоять из 16 серий. «Ищейка», 2016 — настоящее время пресс-служба Первого каналаВ Геленджике стартовали съемки десятого сезона популярного детективного сериала Первого канала «Ищейка».

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