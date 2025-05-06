Детективный блокбастер "Красный шелк" выйдет в прокат в Китае в сентябре

НМГ Кинопрокат Детективный фильм "Красный шелк" выйдет в прокат в Китае в сентябре 2025 года. Российско-китайский блокбастер, режиссером которого выступил Андрей Волгин, после премьеры в феврале собрал в кинотеатрах РФ около 700 млн рублей.