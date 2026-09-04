Нужно позакрывать все коммерческие отделения во всех вузах страны: интервью с Ириной Апексимовой

Для проекта «Люди эпохи» Ирина Апексимова рассказала о том, как связано ее восприятие карьерного пути с диагональным пролетом через мхатовскую сцену, почему современной драматургии не хватает классических «восьми подвалов», и о Театре на Таганке, который она возглавляет уже одиннадцать лет.
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