Нужно позакрывать все коммерческие отделения во всех вузах страны: интервью с Ириной Апексимовой

Для проекта «Люди эпохи» Ирина Апексимова рассказала о том, как связано ее восприятие карьерного пути с диагональным пролетом через мхатовскую сцену, почему современной драматургии не хватает классических «восьми подвалов», и о Театре на Таганке, который она возглавляет уже одиннадцать лет.