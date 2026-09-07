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Полиция Тольятти задержала курьера мошенников, которые похитили более миллиона рублей у пенсионеров

Полиция Тольятти задержала курьера мошенников, которые похитили более миллиона рублей у пенсионеров

Пожилые граждане передавали сбережения посыльному злоумышленников после угроз уголовного преследования якобы за помощь террористам.

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