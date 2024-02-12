Нутрициолог Балашова: пользу здоровью принесут грецкие орехи и миндаль

Орехи — ценный для здоровья продукт. В них содержатся вещества, которые улучшают память и помогают работе мозга, а также влияют на состояние кишечника, сообщила доцент кафедры диетологии и клинической нутрициологии РУДН Наталья Балашова.
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