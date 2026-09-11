ФСИН назвала число граждан США, сидящих в российских тюрьмах

В исправительных учреждениях России сейчас находятся 16 граждан США, отбывающих назначенные судом сроки.
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