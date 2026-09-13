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Газета.ру

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Nature: ослабление течений Атлантики способно усилить глобальное потепление

Nature: ослабление течений Атлантики способно усилить глобальное потепление

Система течений Атлантики работает как гигантский «тепловой клапан», регулирующий температуру всей планеты, а не просто как «конвейер» тепла, как считалось раньше.

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