Овчинский: В феврале определены подрядчики для строительства жилья по реновации в рамках четырех проектов КРТ

Московский фонд реновации жилой застройки как оператор четырех проектов комплексного развития территорий (КРТ) площадью 10,55 гектара определил подрядчиков для проектирования и строительства жилья по программе реновации.
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