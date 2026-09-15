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Царукян: был разговор с UFC, что в случае победы над Руффи я дерусь за пояс в начале 2027 года

Царукян: был разговор с UFC, что в случае победы над Руффи я дерусь за пояс в начале 2027 года

Российско-армянский боец Арман Царукян ответил на вопрос, когда может провести бой за титул чемпиона UFC.

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