Курганские росгвардейцы появятся на церковных службах. Фото

Сотрудники Росгвардии будут принимать участие в торжественных богослужениях в Курганской области. Об этом договорились представители силового ведомства и епархии, сообщает сайт территориального управления Росгвардии.
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