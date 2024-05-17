Волочкова рассказала о жизни с семьей в коммуналке

В начале творческого пути балерина Анастасия Волочкова жила в тесных условиях коммунальной квартиры, где ей приходилось делить небольшое пространство со своими родителями, бабушкой, а также домашними питомцами – котом, собакой, хомячком по кличке Васька и попугаем Пашкой.
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