Волочкова рассказала о жизни с семьей в коммуналке

В начале творческого пути балерина Анастасия Волочкова жила в тесных условиях коммунальной квартиры, где ей приходилось делить небольшое пространство со своими родителями, бабушкой, а также домашними питомцами – котом, собакой, хомячком по кличке Васька и попугаем Пашкой.