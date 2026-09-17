В Минобороны сообщили, что минувшей ночью нанесён массированный удар по объектам врага. Высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками поражены предприятия металлургической и радиоэлектронной промышленности и украинского ВПК.