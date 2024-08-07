Ростов – Химки где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры ФОНБЕТ Кубок России 13 августа

Во вторник, 13 августа, сыграют Ростов и Химки в пути команде рпл ФОНБЕТ Кубка России по футболу. Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе Ростов-Арена Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.