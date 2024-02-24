Джордж Рассел: Знаю, кто из гонщиков обратился в Mercedes по поводу контракта

Джордж Рассел: Знаю, кто из гонщиков обратился в Mercedes по поводу контрактаLAT Images / MercedesГонщик Mercedes Джордж Рассел рассказал, что знал, кто из его коллег обратился в команду с предложением заменить Льюиса Хэмилтона в 2025 году.