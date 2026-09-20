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Царьград

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Эксперт ЭИСИ: выборы определят вектор развития Дальнего Востока

Эксперт ЭИСИ: выборы определят вектор развития Дальнего Востока

Эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова дала оценку избирательному процессу в дальневосточных регионах. Она считает, что у макрорегиона есть собственный вектор развития, и текущие выборы определяют, сохранится ли это направление.

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