Верховный шаман России Допчун-оол пообещал стране урожайный год

В 2025-м Россию ждет хороший урожай, год пройдет без природных катаклизмов. Такой прогноз в комментарии ТАСС дал глава кызылской организации шаманов «Адыг-Ээрен», верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.
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