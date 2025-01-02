Министр финансов РФ Антон Силуанов примерил роль рок-музыканта и сыграл на барабанной установке, которую подарил 8-летнему Артему Абарникову из Бузулука Оренбургской области в рамках акции «Елка желаний», видео опубликовал Минфин.
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