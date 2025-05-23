Российский врач о советах китайского коллеги: депрессию так не победить

Китайский гинеколог предлагает бороться с депрессией и анемией, наблюдая за мускулистыми мужчинами. Российский врач Андрей Звонков скептически относится к этому методу, советуя обратиться за помощью к специалистам для лечения указанных заболеваний.
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