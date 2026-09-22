Савёловский посад
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Савёловский посад

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В Москве запустили испытания пятого беспилотного трамвая

На Краснопресненской трамвайной сети проходит испытания пятый беспилотный трамвай «Львенок-Москва». Без участия водителя он следует по маршруту № 10, а на других маршрутах под управлением водителя знакомится с местностью и накапливает данные.

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