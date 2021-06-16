В Казани трижды перекроют одну из улиц из-за строительства метро

inkazanОбществоВ Казани трижды перекроют одну из улиц из-за строительства метроС 16 июня по 4 июля будет закрыт проезд в районе дома № 25. С 5 по 26 июля движение ограничат у дома № 21.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьННСФранкфурт-на-Майне: на 735 тыс.жителей - ДЕВЯТЬ линий метро. Казань: !млн.300тыс.только официально(в реальности - больше,существенно) в муках рожали первую линию,когда вторую достроят - один Аллах знает! Метро жизненно необходимо любому городу миллионнику, а трамваи лучше убрать и отправить в другие города Республики.Комментировать
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