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В Казани трижды перекроют одну из улиц из-за строительства метро

В Казани трижды перекроют одну из улиц из-за строительства метро

С 16 июня по 4 июля будет закрыт проезд в районе дома № 25. С 5 по 26 июля движение ограничат у дома № 21.

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НС
Франкфурт-на-Майне: на 735 тыс.жителей - ДЕВЯТЬ линий метро. Казань: !млн.300тыс.только официально(в реальности - больше,существенно) в муках рожали первую линию,когда вторую достроят - один Аллах знает! Метро жизненно необходимо любому городу миллионнику, а трамваи лучше убрать и отправить в другие города Республики.

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