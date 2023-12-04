Бычий рынок дал хороший драйв Уолл-стрит

Уолл-стрит начала неделю с потерь: акции и облигации упали, что стало сигналом о том, что агрессивное ценообразование трейдеров на снижение ставок Федеральной резервной системы, возможно, зашло слишком далеко.
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