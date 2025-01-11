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Украинские пилоты Морозов и Шиманский дали признательные показания

Украинские пилоты Морозов и Шиманский дали признательные показания

Украинские пилоты Дмитрий Шиманский и Александр Морозов дали признательные показания в ходе расследования уголовного дела о терроризме, которое в закрытом режиме рассмотрит второй Западный окружной военный суд, пишет ТАСС.

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