Норманнская теория – продукт «недружественных» стран

Пора очищать наше самосознание от вредоносных теорий и приходить в исторический разум На заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» Президент России высказал важную мысль о призвании Рюрика: «Его же призвали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии