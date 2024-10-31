Почти 70% россиян оценили уровень своих знаний об IT как низкий

Почти 70% россиян оценивают уровень своих знаний об информационных технологиях как низкий. При этом для трети из них сфера IT «абсолютно неизведана», а каждый пятый считает, что его знания на среднем уровне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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