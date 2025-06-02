Подробности о дронах, которые атаковали российские регионы: они поднимались с фур с челябинскими номерами Ольга БезродняяВнимание людей привлекло событие, произошедшее 1 июня в России – с фур запускались дроны, для атак в таких регионах России, как Мурманская, Ивановская, Рязанская и Иркутская области.
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