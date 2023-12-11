Музыка: Андрею Макаревичу – 70: Почему разочаровался в Родине и запретил россиянам слушать свои песни популярный в СССР бард

Когда-то Андрей Макаревич был одним из самых популярных и любимых исполнителей Советского Союза. Слушали его и после распада огромной страны, музыкант на протяжении многих лет оставался настоящей легендой.
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