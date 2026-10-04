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За рулем

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На эти штрафы не распространяется 25-процентная скидка

На эти штрафы не распространяется 25-процентная скидка

Сэкономить на оплате целого ряда штрафов за нарушения ПДД не выйдет. В пресс-службе МВД России пояснили, что льгота в 25% не положена тем, кого наказали за управление машиной в состоянии опьянения, за отказ от медицинского освидетельствования, а также за повторный выезд на встречную полосу.

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