На эти штрафы не распространяется 25-процентная скидка

Сэкономить на оплате целого ряда штрафов за нарушения ПДД не выйдет. В пресс-службе МВД России пояснили, что льгота в 25% не положена тем, кого наказали за управление машиной в состоянии опьянения, за отказ от медицинского освидетельствования, а также за повторный выезд на встречную полосу.