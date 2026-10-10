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Почему мы боимся просить о помощи и как принять, что вы не обязаны тащить всё сами

Синдром гипернезависимости Вам тяжело, вы тонете в делах, но на вопрос «чем помочь?» автоматически отвечаете «я сама».

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