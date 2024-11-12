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Царьград

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40-летнюю учительницу в Канаде судят за совращение несовершеннолетней воспитанницы

40-летнюю учительницу в Канаде судят за совращение несовершеннолетней воспитанницы

Преступление было совершено 12 лет назад, когда женщина опекала девочку.В Канаде судят 40-летнюю Ванессу Дэвидсон - тренера по хоккею на льду из провинции Квебек, за совращение малолетней воспитанницы, совершённое 12 лет назад.

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