40-летнюю учительницу в Канаде судят за совращение несовершеннолетней воспитанницы

Преступление было совершено 12 лет назад, когда женщина опекала девочку.В Канаде судят 40-летнюю Ванессу Дэвидсон - тренера по хоккею на льду из провинции Квебек, за совращение малолетней воспитанницы, совершённое 12 лет назад.